Salomón Rondón sigue intratable con sus goles en la Liga MX

El delantero venezolano se encuentra en gran estado de forma dentro de esta naciente temporada del fútbol mexicano

Por

Meridiano

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 11:28 am
Salomón Rondón sigue intratable con sus goles en la Liga MX
Foto: Cortesía
El delantero venezolano volvió a decir presente en el momento indicado en la naciente temporada de la primera división del fútbol mexicano. Pachuca logró una valiosa victoria 1-2 frente a Tigres el viernes 20 de febrero, en un compromiso intenso de la Liga MX, y tuvo como protagonista a su principal referente ofensivo: Salomón Rondón.

El atacante de 36 años disputó los 90 minutos y firmó uno de los tantos que sellaron el triunfo como visitante de su equipo. Su actuación fue una de las más destacadas y es de los nombres más mencionados entre los fanáticos.

El encuentro exigió concentración y carácter y efectividad. Tigres presionó en varios pasajes del partido, pero la contundencia de Pachuca terminó inclinando la balanza a su favor. En este contexto, el delantero vinotinto volvió a demostrar por qué es una pieza determinante en la planificación de su cuerpo técnico.

Salomón Rondón – Pachuca

El gol del criollo no solo significó tres puntos importantes, también reafirmó su gran momento en el torneo mexicano y sigue evidenciando que es uno de los mejores extranjeros que han llegado a esta liga en los últimos años.

Con esta anotación, Rondón alcanza cuatro goles en la presente campaña y se ubica en el tercer puesto de la tabla de goleadores, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del campeonato y un verdadero dolor de cabeza para los rivales.

Su rendimiento ha sido constante. Más allá de la cifra goleadora, su aporte en el juego aéreo, la capacidad para fijar centrales y su liderazgo y motivación han sido fundamentales para el gran inicio de su club en esta zafra.

Para el fútbol venezolano, cada actuación destacada del delantero y máximo referente es motivo de atención y de alegría. Rondón mantiene vigencia en una liga competitiva y esto puede ser vital para un nuevo proceso en la selección.

Finalmente, con el calendario avanzando y la lucha por el liderato cada vez más apretada, Pachuca confía en que su goleador siga marcando el camino y muchos goles, con la finalidad de que puedan ser uno de los principales favoritos al título.

Sabado 21 de Febrero de 2026
Fútbol