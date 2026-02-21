Salomón Rondón sigue intratable con sus goles en la Liga MX

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano volvió a decir presente en el momento indicado en la naciente temporada de la primera división del fútbol mexicano. Pachuca logró una valiosa victoria 1-2 frente a Tigres el viernes 20 de febrero, en un compromiso intenso de la Liga MX, y tuvo como protagonista a su principal referente ofensivo: Salomón Rondón.

El atacante de 36 años disputó los 90 minutos y firmó uno de los tantos que sellaron el triunfo como visitante de su equipo. Su actuación fue una de las más destacadas y es de los nombres más mencionados entre los fanáticos.

El encuentro exigió concentración y carácter y efectividad. Tigres presionó en varios pasajes del partido, pero la contundencia de Pachuca terminó inclinando la balanza a su favor. En este contexto, el delantero vinotinto volvió a demostrar por qué es una pieza determinante en la planificación de su cuerpo técnico.

Salomón Rondón – Pachuca

El gol del criollo no solo significó tres puntos importantes, también reafirmó su gran momento en el torneo mexicano y sigue evidenciando que es uno de los mejores extranjeros que han llegado a esta liga en los últimos años.

Con esta anotación, Rondón alcanza cuatro goles en la presente campaña y se ubica en el tercer puesto de la tabla de goleadores, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del campeonato y un verdadero dolor de cabeza para los rivales.

Su rendimiento ha sido constante. Más allá de la cifra goleadora, su aporte en el juego aéreo, la capacidad para fijar centrales y su liderazgo y motivación han sido fundamentales para el gran inicio de su club en esta zafra.

Para el fútbol venezolano, cada actuación destacada del delantero y máximo referente es motivo de atención y de alegría. Rondón mantiene vigencia en una liga competitiva y esto puede ser vital para un nuevo proceso en la selección.

Finalmente, con el calendario avanzando y la lucha por el liderato cada vez más apretada, Pachuca confía en que su goleador siga marcando el camino y muchos goles, con la finalidad de que puedan ser uno de los principales favoritos al título.