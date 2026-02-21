El muro blanco: La dictadura del Real Madrid ante Osasuna

Suscríbete a nuestros canales

Lo que antaño era una visita incómoda a El Sadar o un duelo de pierna fuerte en el Bernabéu, se ha transformado en un monólogo de color blanco. Los datos no mienten: el Real Madrid ha erigido una muralla psicológica y futbolística frente al CA Osasuna, acumulando una racha que roza la perfección y que deja a los rojillos buscando respuestas tras más de una década de sequía.

La superioridad merengue se traduce en una estadística demoledora. El Real Madrid no solo ha hecho pleno de victorias, sino que ha exhibido una pegada quirúrgica. Con un balance de 16 goles a favor y solo 3 en contra, el equipo de la capital ha promediado más de tres tantos por partido frente a los de Pamplona.

Esta racha de autoridad comenzó a fraguarse en febrero de 2023, con una victoria trabajada en El Sadar por 0-2 gracias a los tantos tardíos de Valverde y Asensio. El dominio alcanzó su punto álgido en el plano emocional apenas unos meses después, el 6 de mayo de 2023, cuando el Madrid se coronó campeón de la Copa del Rey al vencer a los navarros por 2-1 con un doblete estelar de Rodrygo Goes.

Desde entonces, la diferencia en el marcador no ha hecho más que ensancharse. En octubre de ese mismo año, un doblete de Jude Bellingham lideró un contundente 4-0 en el Santiago Bernabéu, resultado que se repetiría casi con exactitud en la visita más reciente de noviembre de 2024, donde un hat-trick de Vinícius Júnior certificó otro 4-0 inapelable. Entre ambos festines goleadores en casa, el Madrid también asaltó Pamplona en marzo de 2024 con un vibrante 2-4, donde Vinícius (por partida doble), Carvajal y Brahim Díaz impusieron la ley del más fuerte.

Vinícius Jr.: La pesadilla de El Sadar

Si hay un nombre que quita el sueño a la defensa navarra, ese es Vinícius Júnior. El brasileño se ha convertido en la auténtica "bestia negra" de Osasuna. Su triplete en noviembre de 2024 es solo la punta del iceberg de una relación idílica con el gol cada vez que ve una camiseta rojilla enfrente. Junto a él, Jude Bellingham ha tomado el relevo de la eficacia, demostrando que el Madrid castiga cualquier mínimo error defensivo en las transiciones rápidas.

El factor psicológico: Más que fútbol

La brecha no es solo técnica, es mental. Desde la final de Copa, la jerarquía blanca se ha acentuado. Osasuna ha pasado de competir los partidos a verse superado por marcadores abultados, evidenciando una dificultad crónica para frenar el ritmo de juego impuesto por los blancos.

Para el CA Osasuna, el próximo duelo no será solo una cuestión de táctica, sino de orgullo. Romper una racha de casi tres lustros sin ganar parece una misión imposible, pero en el fútbol, como bien saben en Pamplona, las murallas están para ser derribadas. Por ahora, sin embargo, el trono pertenece indiscutiblemente al Rey de Europa.