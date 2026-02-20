Prestianni viajará con Benfica para partido de vuelta contra Real Madrid en el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Gianluca Prestianni viajará la próxima semana con el Benfica para disputar el partido de vuelta de la UEFA Champions League ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, un escenario que promete máxima exigencia competitiva y un entorno de alta presión, tomando en cuenta la polémica por acto de racismo contra Vinicius Jr., que se vivió en el compromiso de ida.

Pese al ambiente tenso que se espera en Madrid, el joven argentino se muestra preparado para afrontar el reto y concentrado en lo deportivo, con la intención de dejar atrás la polémica reciente y centrarse exclusivamente en el rendimiento sobre el césped. La figura de los lusos formaría parte de la lista de convocados por el club para el venidero desafío desde el mítico recinto, de acuerdo con el reporte de Topskills Sports UK.

Asimismo, el Benfica ha dejado claro que está dispuesto a presentar un informe formal ante la FIFA si considera que la situación dentro del estadio cruza la línea, reiterando su postura de defensa hacia su jugador y su compromiso con el respeto en el fútbol. El equipo ya había enviado un informe sobre que no había pruebas contundente donde su jugador habría insultado a la figura de la Casa Blanca.

Prestianni jugaría en el Santiago Bernabéu

La duda de que el extremo del Benfica jugará en el Santiago Bernabéu comenzó a formularse con las declaraciones de Kylian Mbappé, quien sentenció que el futbolista argentino no debería el partido de vuelta en el escenario, consolidándolo como el "mejor estadio del mundo".

Pese a que la UEFA abrió una investigación sobre lo sucedido en Da Luz entre el argentino y el brasileño, aún no existe un dictamen oficial que prohíba al mediocampista del Benfica de que pueda jugar en el venidero enfrentamiento, donde se estará definiendo un pase a los octavos de final en la Liga de Campeones.