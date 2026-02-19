Shakira deja huella en Beéle con un nuevo tatuaje ¡Mira el proceso!

Suscríbete a nuestros canales

Las calles de Barranquilla se llenaron nuevamente de música, color y emoción la noche del 18 de febrero cuando Shakira, apareció en el tradicional Barrio Abajo junto al también barranquillero Beéle para grabar el videoclip de lo que sería su nueva colaboración musical.

La jornada de rodaje, que ha capturado la atención de miles de usuarios en redes, muestra a ambos artistas inmersos en un ambiente de fiesta, con símbolos típicos del Carnaval de Barranquilla, pero también dejó un momento que mostró la buena relación entre ambos.

Shakira y Beéle revolucionan su casa

Shakira, quien aún se encuentra en plena gira mundial, hizo una pausa en su agenda para regresar a su ciudad natal y sumergirse en una historia que celebra sus raíces.

La elección del Barrio Abajo no fue casual, pues, este sector, considerado un museo a cielo abierto gracias a sus murales artísticos y su historia, es emblemático dentro de la identidad barranquillera.

Los fragmentos difundidos en redes muestran a Shakira y Beéle compartiendo risas, pasos de baile y todo tipo de elementos culturales, un encuentro no solo musical sino también simbólico con su tierra.

La presencia del alcalde

No pasó desapercibida la visita del alcalde Alejandro Char, quien se acercó al set de grabación para saludar a los artistas y participar de la emoción colectiva.

En un video publicado en sus redes sociales, Char le pregunta a Shakira cómo ha visto a la ciudad, a lo que ella responde con una sonrisa que la encuentra “divina”, resaltando el orgullo por su tierra.

Aunque no se ha revelado oficialmente el nombre del tema, fuentes y publicaciones en redes sugieren que podría tratarse de una reinterpretación inspirada en “Te Olvidé”, un clásico del repertorio popular que Shakira ha interpretado recientemente en sus conciertos en Barranquilla.

El nuevo tatuaje de Beéle

Pero, el encuentro de los barranquilleros no quedó aquí. En las plataformas digitales trascendió un clip en el que muestra a la intérprete de “Waka Waka” tatuando a su compañero, sumando así un diseño más a su cuerpo.

En las imágenes se ve a Shakira muy preocupada preguntando si quedó bien lo que ha estado haciendo, mientras él asiente, dándole la tranquilidad de que va por buen camino. Hasta el momento se desconoce cuál fue el tatuaje que le realizó ‘Shak’ al reggaetonero.