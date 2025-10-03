Beéle estaría empatado con esta famosa actriz 14 años mayor que él

Suscríbete a nuestros canales

La farándula colombiana estalló el jueves 2 de octubre, con los rumores que apuntan a un nuevo capítulo amoroso en la vida del reggaetonero Beéle, tras la polémica que protagonizó con Isabella Ladera.

Según medios colombianos, el artista habría iniciado un romance con la reconocida actriz barranquillera, Kimberly Reyes. Aseguran que llevan saliendo alrededor de tres meses, y que ya han sido vistos entrando y saliendo juntos de hoteles.

Este rumor surge justo semanas después de la polémica filtración de un video íntimo con su expareja, quien, además, lo acusa de ser el responsable de este acto y ya introdujo una demanda en su contra en la ciudad de Miami.

¿Beéle y Kimberly Reyes juntos en secreto?

Para “comprobar” esta unión, se han filtrado videos y fotografías que supuestamente muestran a a los costeños ingresando juntos a un hotel en Honduras, y posteriormente abandonándolo casi al mismo tiempo.

Además, durante la celebración del cumpleaños número 23 del cantante el pasado 30 de septiembre, se les vio compartiendo en un evento familiar, lo que algunos interpretan como señal de que la relación va más allá de una amistad casual.

Sin que ninguno de los protagonistas haya confirmado ni desmentido estas versiones, las imágenes circulan con ferocidad en redes sociales, alimentando especulaciones.

Críticas por la diferencia de edad

El programa matutino “Mañana Express” de RCN fue quien puso nombre al supuesto nuevo vínculo. El periodista Santiago Vargas afirmó que ambos artistas “están juntos” y que han tratado de mantener el romance en discreción.

Reyes, de 37 años, es figura conocida en el entretenimiento colombiano por su carrera como actriz y exreina de belleza. Beéle, por su parte, representa una generación emergente en la música urbana con fuerte presencia en redes y discografía ascendente.

La diferencia de 14 años entre ellos tampoco ha pasado desapercibida entre los seguidores, que debaten si eso puede influir o no en la relación.