MLB: Astros de Houston en jaque por arbitraje con estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston entran en terreno delicado con el arbitraje en Grandes Ligas. Dos de sus estrellas más importantes pelearon su salario sin llegar aun acuerdo, con una brecha importante que hay que solucionar. Esta situación puede ser perjudicial a la hora de arreglar una extensión de contrato.

El dominicano Yainer Díaz y el mexicano Isaac Paredes son los dos casos de Astros que el 8 de enero pelearon en el arbitraje salarial. Sus negociaciones marcan el pulso de la franquicia rumbo a audiencias programadas entre el 26 de enero y el 13 de febrero de 2026 para resolver la situación.

Díaz solicitó 4.5 millones de dólares frente a los 3 millones ofrecidos por el club. Paredes pidió 9.95 millones contra los 8.75 millones ofrecidos. Ambos casos son importantes a nivel ofensivo y defensivo: Yainer es el catcher titular con mucha seguridad e Isaac puede conectar 20+ jonrones.

Lo que puede ofrecer Isaac Paredes y Yainer Díaz en 2026

Isaac Paredes y Yainer Díaz se consolidan como piezas fundamentales para Astros de Houston: aporta solidez defensiva y capacidad ofensiva con 20 cuadrangulares en 2025. Por otra parte, su versatilidad y disciplina ayudaron a tener consistencia en momentos clave.

Mirando a 2026, los dos jugadores están preparados para superar la barrera de los 30 jonrones si mantienen un nivel físico óptimo. La combinación de poder al bate y seguridad en sus posiciones defensivas convierte a ambos peloteros en figuras claves para alcanzar la postemporada.

Números de Yainer Díaz e Isaac Paredes en 2025

- Yainer Díaz: 542 turnos, 56 anotadas, 139 hits, 20 jonrones, 70 impulsadas, .256 promedio, .284 OBP, .701 OPS

- Isaac Paredes: 378 turnos, 53 anotadas, 96 hits, 20 jonrones, 53 impulsadas, .254 promedio, .352 OBP, .810 OPS