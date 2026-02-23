Gloria Estefan abrió con éxito el Festival Internacional de Viña del Mar 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Quinta Vergara vibró con el espectáculo que realizó la cantante Gloria Estefan, como apertura de lo que serán días de música, baile y sabor en el popular Festival de Viña del Mar 2026.

Un espectáculo de altura

El público tenía muchas expectativas con la estrella latina, las cuales fueron cumplidas en un show que duró 1 hora y 20 minutos.

Estefan se mostró muy feliz por encontrarse con el público chileno, desde su última aparición en 1983.

Tras la presentación que despertó aplausos y gritos del público, la artista nacida el 1 de septiembre 1957 en Cuba, se llevó las Gaviotas de Oro y Plata.

Entre los éxitos más grandes que entonó estuvo “Oye mi canto", "Mi tierra", "Rhythm Is Gonna Get You" y “Mi Cuba libre”, en está última hizo subir al escenario al periodista José Antonio Neme, quien no pudo contener la emoción de estar al lado de una de las máximas exponentes hispanas.

Gloria estuvo en la compañía de su esposo Emilio y su hija, Emily Marie Estefan, quien estaba emocionada al ver a su progenitora hacer lo que más ama, cantar para el público.

Palabras para el público chileno

La participación de la intérprete de 68 años en el festival, representa un gran momento como solista, ya que en 1983 cuando estuvo por primera vez era parte de la agrupación Miami Sound Machine.

"Que alegría estar aquí de nuevo Viña, muchas gracias por darme esta bienvenida tan bella. Me marcaron mi vida en el 83, con un público tan increíble, tan impresionante, tan conocedor de música. Así que muchas gracias, siempre los recuerdo cuando paso un momento de nervios", dijo en el escenario.

Los chilenos quedaron complacidos con la presentación de la artista, quien durante sus días en el país realizó entrevistas con diversos medios hablando en favor de los latinos en Estados Unidos.