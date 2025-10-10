Hija de Gloria Estefan pensó en quitarse la vida por ser lesbiana

Suscríbete a nuestros canales

Emily es la hija de los cantantes Gloria y Emilio Estefan, que les sigue los pasos en la música al ser una excelente baterista, que en múltiples ocasiones los ha acompañado en espectáculos. Sin embargo, hubo un momento de dificultad en la familia, cuando Emily decidió salir del closet en el año 2017.

La joven fue muy clara en decir que era Lesbiana, lo que hizo despertar cuestionamientos de sus famosos padres creadores del éxito “Conga”, con la banda Miami Sound Machine.

Lágrimas de un doloroso recuerdo

En una emotiva entrevista para el show “Red Table Talk”, Emily nacida el 5 de diciembre de 1994, relató las primeras palabras de su madre con la noticia. Unas palabras que por más que pase el tiempo siguen en su memoria.

“Mira, mami, estoy con esta chica’ y lo primero que me dijo fue 'si se lo dices a tu abuela y se muere será culpa tuya”, dijo muy sentida.

La cantante estadounidense comentó que su corazón sintió un dolor muy grande, al saber que debía estar callada para no hacer sentir mal a ningún miembro de su familia.

“Ahí empezó mi dolor, nunca lo voy a olvidar. Fue aterrador, se puso muy mal... Estaba desconectada de mi música, así que realmente sentía que ya no quería estar aquí”, aseveró.

Emily pensó en quitarse la vida

Relató que fue tanta la ansiedad y el desespero que tuvo por la reacción de su progenitora que llegó a pensar en quitarse la vida. Sin embargo, la cubana no dejó desamparada a su hija y le dio el apoyo en todo, aunque la aconsejó que no sería fácil por los prejuicios de la gente.

“Tienes que estar preparada para eso, porque no va a ser fácil. Y yo estaré a tu lado al 100%”, expresó Gloria a su hija.

Emily lleva una relación estable desde el 2016 con Gemeny Hernández, con quien ha realizado múltiples apariciones públicas, desbordando amor.