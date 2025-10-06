Gloria Estefan confiesa que teme ser arrestada en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Durante su paso por el programa “El Hormiguero”, la legendaria cantante cubana-estadounidense, Gloria Estefan, sorprendió con una confesión que dejó sin aliento a su público y, también al conductor Pablo Motos.

En la conversación, fue inevitable abordar las medidas migratorias que ha estado implementado el gobierno de Donald Trump, por lo que la cantante no tardó en admitir que, teme a ser arrestada en Estados Unidos por su descendencia y hablar español.

El miedo de Gloria Estefan

Al ser cuestionada sobre qué significa ser latino hoy en USA bajo una administración que ha endurecido las políticas migratorias, respondió con un poco de humor negro: “Eso sería increíble, que me arresten por hablar español”.

De igual forma, reconoció que carga siempre su pasaporte “por si acaso” cuando camina por el territorio, por miedo a que hablar español sea motivo de sanción o incluso detención.

Estefan, residente de aquel país durante décadas, confesó que nunca había presenciado escenas tan crudas como ver mujeres derribadas frente a sus hijos, algo que, según ella, hoy ocurre con demasiada frecuencia. “Me da un poco de miedo, te digo la verdad”, lamentó.

Gloria Estefan en contra de las acciones del ICE

Las palabras de la artista no resonaron únicamente como una confesión personal, sino como un eco de las preocupaciones que muchos latinos viven en silencio.

En el mismo espacio televisivo, ella reconoció que no se trata de rechazar una inmigración ordenada, pero sí de alertar sobre excesos y abusos: la separación de familias, el trato hostil, e incluso la idea de que hablar español podría convertirse en un “delito simbólico”.

Añadió que la situación ha llevado a otros artistas a tomar decisiones extremas. Mencionó que Bad Bunny retiró algunas fechas en ese país por temor a redadas del ICE. Acto seguido lo animó: “¡Dale Benito, qué bueno!”, celebrando su paso al Super Bowl pese a las amenazas latentes.