Anuel AA representa un riesgo para“ El Choli” tras tiroteo

Anuel AA se encuentra en el centro de la polémica luego de un tiroteo ocurrido en las inmediaciones del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, también conocido como "El Choli", durante la madrugada del pasado viernes.

Este incidente ha generado una fuerte reacción por parte de los directivos del recinto y las autoridades que investigan el atentado, quienes han manifestado una postura en contra de futuras presentaciones del cantante en el icónico recinto.

Anuel no debería presentarse

Jorge Pérez, CEO de la Destination Marketing Organization y asesor estratégico de Legends Global, expresó su gran preocupación por la seguridad de los asistentes y empleados.

"Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista", dijo en una entrevista con el programa Primer Round de Magic 97.3 FM. El ejecutivo señaló el riesgo que se corre luego de que en el atentado contra “El Choli”, según algunas informaciones, pudiera haber estado dirigido al cantante.

"Si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico pensaría que no debería presentarse. El riesgo es muy alto y ya es la segunda vez. La prioridad nuestra es la seguridad de nuestros fanáticos y empleados", sentenció.

Sin embargo, se espera un comunicado oficial por parte del Coliseo de Puerto Rico sobre si acata o no la medidan de vetar a Anueel AA de "El Choli" por seguridad de sus visitantes.

"El Coliseo de Puerto Rico y Legends Global mantiene su compromiso de ofrecer eventos de calibre mundial, bajo los más altos estándares de seguridad, cumplimiento y respeto hacia el público, los artistas y la industria del entretenimiento en general", concluyó el asesor.

Ataque al Coliseo de Puerto Rico

El tiroteo se presentó antes del juego de la NBA “Puerto Rico Celebrity Game 2025". entre el Miami Heat y los Orlando Magic, pautado para el sábado. En la actividad, Anuel AA tenía previsto presentarse junto a otras celebridades como Yadier Molina, Félix "Tito" Trinidad, Wisin, Amanda Serrano y Carlos Beltrán, entre muchos otros.

Además, se reveló que los daños materiales estimados causados en el recinto exceden la cifra de $500,000 dólares.