MLB: Nick Castellanos se abre a jugar primera base para facilitar su salida de los Phillies

No parece que Nick Castellanos vaya a vestir el uniforme de los Filis de Filadelfia cuando dé inicio la campaña de 2026. La organización busca activamente un movimiento y se espera que el jardinero y los Phillies consumen una separación antes de que comiencen los entrenamientos de primavera.

Fuentes cercanas a la situación, citadas por Todd Zolecki de MLB.com, indicaron que las negociaciones para traspasar al jugador están en curso, lo que marcaría el final de una relación tensa y plagada de decepciones.

El Declive y el Drama en el Dugout

El jugador de 33 años, que alguna vez fue un All-Star y bateador temido, ha perdido el favor de la directiva y el cuerpo técnico tras firmar una de sus peores temporadas en 2025.

El punto de quiebre fue un incidente ocurrido en Miami, donde Castellanos fue apartado del juego por el mánager Rob Thomson. Posteriormente, el jardinero fue relegado a la banca por la organización debido a comentarios y acciones hechas en el dugout, lo que evidenció una clara ruptura interna.

El problema de rendimiento se exacerbó por su deficiencia defensiva, un factor clave en la urgencia de Filadelfia por moverlo.

Contrato y Apertura al Cambio

El veterano, que ha sido blanco de rumores de traspaso durante las últimas dos temporadas, está consciente de su situación contractual y del interés del club por liberar espacio financiero.

Contrato Restante: A Castellanos le resta un año y $20 millones de dólares en su acuerdo, una cifra que complica su valor de cambio en el mercado.

A pesar de la incertidumbre, el dos veces All-Star mantiene una postura profesional y abierta a lo que venga:

"Hay muchas cosas en este momento que están fuera de mi control en lo que respecta a las negociaciones comerciales y todo lo demás," declaró el viernes a MLB Network. "Así que solo intento concentrarme en asegurarme de que hoy haga lo que tengo que hacer. Pase lo que pase, pasará."

La Carta de la Primera Base

Consciente de su bajo rendimiento defensivo en el jardín derecho—donde se ubicó entre los peores de las Grandes Ligas en 2025—Castellanos ha ofrecido una solución para mejorar su valor en el mercado:

El veterano está abierto a aprender a jugar la primera base para facilitar cualquier potencial intercambio. Esta versatilidad podría hacer su contrato más palatable para equipos que busquen un bateador de poder en una posición menos exigente a la defensiva.

La prioridad de los Filis es clara: liberar el espacio salarial de $20 millones y cerrar un capítulo que, a pesar de sus destellos ocasionales, terminó lleno de tensión y bajo rendimiento.