El rey del poder latino: Eugenio Suárez lideró la legión hispana en la temporada 2025

Hace exactamente un mes, el telón de la temporada 2025 de las Grandes Ligas cayó de la manera más dramática posible. El pasado 1 de noviembre, los Dodgers de Los Ángeles se consagraron como los monarcas absolutos del béisbol al vencer a los Azulejos de Toronto en un decisivo y emocionante séptimo juego de la Serie Mundial.

Con las emociones aún a flor de piel, la MLB ha dedicado los últimos días a rememorar los hitos que marcaron el año. Entre los momentos cumbre destacan la actuación "intratable" de Shohei Ohtani en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y, muy especialmente, la explosión ofensiva de Eugenio Suárez, quien se alzó como el pelotero latino con más poder de toda la campaña.

El año de los 49 "Bolibombazos"

A través de su cuenta oficial de Instagram, las Grandes Ligas rindieron homenaje al tercera base venezolano con un video recopilatorio de sus mejores estacazos. La reseña del audiovisual no dejó lugar a dudas sobre su impacto:

“¡Con 49 BOLIBOMBAZOS, Eugenio Suárez se destacó como el jugador latino con más jonrones en la temporada 2025!”

Este reconocimiento llega tras una temporada de movimientos importantes para el criollo. Suárez inició la campaña defendiendo la esquina caliente de los D-backs de Arizona, pero el destino le tenía reservada una vuelta al norte. Justo en la fecha límite de cambios, fue transferido de regreso a los Marineros de Seattle, equipo donde vivió algunos de sus mejores años y donde su bate terminó de encenderse para cerrar el año.

Los números de la temporada

La campaña 2025 de Suárez fue una demostración de fuerza bruta y durabilidad. Vio acción en un total de 158 compromisos combinados entre ambas organizaciones.

Su línea ofensiva finalizó en .228 / .298 / .526 (AVG/OBP/SLG), destacando un slugging de élite gracias a su producción de extrabases.

Desglose estadístico:

Turnos al bate: 588

Hits totales: 134

Cuadrangulares: 49 (Líder entre latinos)

Carreras impulsadas: 118

Boletos recibidos: 46

Ponches: 196

Aunque su cantidad de ponches sigue siendo elevada, característica habitual en su estilo de juego, su capacidad para remolcar más de 100 carreras y rozar los 50 jonrones lo reafirma como uno de los sluggers más temidos del negocio.