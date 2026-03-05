Entrenador venezolano varado en Dubai por el conflicto del Medio Oriente

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 28 de febrero, se llevó a cabo el Super Saturday en Meydan, competencias clasificatorias directas para el Festival de la Dubai World Cup, a correrse el 28 de marzo en el circuito de Emiratos Árabes, con una cobertura mundial, y que está siendo afectado por el conflicto bélico que se ha desatado estos últimos días.

Dentro de este grupo de competencias, el entrenador venezolano Efraín Arguinzones tuvo participación con la yegua Gelinotte en las 1000 Guineas, en la que ocupó el cuarto lugar. Luego de ese compromiso, no ha podido salir de Meydan.

Arguinzones no puede salir del hipódromo de Meydan

Este conflicto armado, que tiene más de una semana, tiene en vilo la participación de ejemplares extranjeros para la cartelera del 28 de marzo, que tendrá como prueba reina la Dubai World Cup Gr1 por 12 millones de dólares en premios a repartir. Entre otras pruebas que dan brillo al espectáculo de las carreras de caballos celebradas en ese recinto en el Medio Oriente.

El entrenador venezolano Efraín Arguinzones, que el fin de semana disputó las 1.000 Guineas de Dubái con la yegua Gelinotte, en la que ocupó el cuarto lugar. Sin embargo, su salida del emirato se vio complicada por los bombardeos en territorios de Dubái y Abu Dhabi.

“El ánimo está en que nos encontramos muchos profesionales juntos”, explicó Arguinzones a la agencia EFE. “Compartimos hotel, hablamos constantemente, pero sí que estamos muy nerviosos por la situación. Es muy complicada dónde estará la solución”, indicó.

Arguinzones no es el único afectado por esta situación, sino personalidades del hipismo; también quedaron atrapados en Dubái. Efrain se mantiene a la espera de un vuelo que lo pueda llevar hacia Europa y, posteriormente, trasladarse hasta Venezuela. Hasta el momento, Arguinzones todavía no tiene una fecha de salida de Dubái.

Arguinzones en esta nueva etapa en Dubái

Arguinzones, de 41 años, viajó con Gelinotte y Finely Tuned a mediados de diciembre. Gelinotte, una potranca de tres años hija de Nando Parrado, de propietarios criollos del Stud Cuadra Global, el pasado año ganó tres carreras en cinco salidas en España.

En Meydan, debutó el 30 de enero con un noveno lugar. Ahora, mejoró para llegar cuarta con la monta de Bernardo Pincheiro, en lo que fue la Jumeirah 1000 Guineas en 1,600 metros, en la que Piana (FRA) se quedó con el triunfo con registro de 1:38.48.