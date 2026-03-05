La crisis en Medio Oriente alcanza a Bahréin: Se suspenden las jornadas de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El Bahrain Turf Club emitió un anuncio oficial la madrugada de este miércoles 4 de marzo. El prestigioso Festival de la Copa del Rey, originalmente pautado para los días 5 y 6 de marzo, ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

El evento, que incluye competencias de alto nivel como la Copa del Rey ($400,000, Grupo 3), el International Handicap y la Al Fateh Cup ($100,000 cada una), queda a la espera de nuevas fechas que serán estipuladas por el organismo hípico según evolucione la situación en la región.

El hipismo en el Reino de Bahréin, en vilo

El Rashid Equestrian and Horseracing Club, fundado en 1977, es un escenario de clase mundial que centraliza la actividad ecuestre del Reino. En 2024, la instalación de alumbrado artificial marcó un hito en su historia, para elevar el espectáculo a estándares internacionales y atrayendo a purasangres y profesionales de diversas nacionalidades.

Sin embargo, la inestabilidad actual en el Medio Oriente no solo ha afectado el calendario hípico en los Emiratos Árabes, sino que ahora impacta directamente en Bahréin. Además del Festival, el calendario de marzo tiene previstas jornadas para los días 13, 21 y 27, las cuales permanecen bajo observación.

En el plano deportivo, la temporada sigue encabezada por el jinete Ebrahim Nader, líder de la estadística con 34 victorias en 133 compromisos (25.6% de efectividad). Por su parte, Fawzi Nass lidera la tabla de entrenadores con 19 triunfos en 155 presentaciones, y promedio ganador de 12.3%.