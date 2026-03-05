Lens vs Metz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 8 de marzo a las 10:00 horas.

Así llegan Lens y Metz

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Stade de la Meinau.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens consiguió sólo un punto en su último partido frente a RC Strasbourg, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 12 en el arco rival.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz viene de caer en su estadio ante Stade Brestois por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 1 gol en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Metz resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el segundo puesto con 53 puntos (17 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 17 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Mathieu Vernice.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 4 Olympique de Marsella 43 24 13 4 7 18 18 Metz 13 24 3 4 17 -31

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Lorient: 14 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Toulouse: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Metz, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

