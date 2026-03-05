Ismael Martínez se confiesa: "Esta yegua debe ser número puesto en el 5y6 de La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web asistió este jueves 5 de marzo a la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada. La misión fue clara: obtener información exclusiva de manos de los protagonistas. Jinetes y entrenadores revelaron el estado físico y atlético de los ejemplares que verán acción en las próximas competencias.

Ismael Martínez: Presentados R11 La Rinconada

Para la venidera reunión número 11, el destacado entrenador y siempre colaborador Ismael Martínez firmó un total de cinco ejemplares presentados y aprovechó para ser entrevistado, a fin de dar a conocer el trabajo con cada uno de ellos.

Entrenador estamos agradecido por la entrevista. Un total de cinco presentados para el día domingo y es propicio conocer por medio de su declaración las condiciones físico-atléticas. Comenzamos en la primera carrera con la importada Brookline que hará su debut aquí en el patio caraqueño.

-Si, efectivamente una yegua americana que tiene muy buenos aprontes. Esta bastante bien y considero que va a ganar la primera del programa.

En la tercera competencia que es la sexta edición del Clásico Ana María Freudman (GIII) tendrá el compromiso con la yegua Roma que reaparece luego de 49 días sin correr y estrena el implemento Gríngola ¿Cómo ha observado en sus condiciones?

-Es una yegua que anda bastante bien. Es un lote bastante parejo y la nuestra hará una excelente carrera este domingo.

Seguidamente en la cuarta de la cartelera será el sexto Clásico Mauricio Azar (GIII) y ensillarás al potro El Gran Tucán que logró con victoria su debut en 1.100 y ahora va en 1.300 metros.

-Efectivamente, el caballo debutó de manera victoriosa. Se mantiene en buena condición y sube de distancia. Será un gran corredor a futuro y para este clásico del domingo hará una buena actuación.

5y6 dominical: La Rinconada R11

Trainer nos vamos para el popular juego de 5y6 y en esta ocasión en la séptima carrera, tercera válida presenta a la yegua Yarel pues repite la monta del aprediz Samuel Yánez y viene de ganar en un buen final.

-Una yegua que ganó bastante bien en el lote de cuatroañeras. Ahora va a su lote de cincoañeras. Se mantiene en buena condición y considero que es un número puesto para esta carrera válida.

Finalizas en la octava de la jornada, cuarta válida con la yegua La Odiosa Bina que retorna después de 217 días sin correr.

-La yegua reaparece luego de un paro. Se mantiene en buena condición y está muy bien trabajada. Considero que para el día domingo la yegua va a dar que hacer.