La marca obligatoria: Ismael Martínez analiza por qué esta yegua es la base de las combinaciones para el 5y6 este domingo

Este miércoles 04 de febrero y de forma acostumbrada, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes realizada en el hipódromo La Rinconada, para cumplir con una misión fundamental: Obtener la información exclusiva de los jinetes y entrenadores, quienes conocen las condiciones físicas-atléticas de cada uno de los ejemplares de carrera.

Ismael Martínez: Ejemplares R06 La Rinconada

Para esta reunión número 06, el destacado entrenador Ismael Martínez firmó un total de tres presentados y aprovechó para ser entrevistado, a fin de dar a conocer el trabajo con cada uno de ellos.

Entrenador estamos agradecido por la entrevista. Lleva un total de tres presentados para la jornada dominical número 06. Inicia en la segunda competencia con el debutante tresañero El Gran Tucán.

-Efectivamente es un potro que va a debutar bastante bien, sus aprontes han sido llamativos y es una carrera bastante pareja. Pienso que este caballo va a hacer una buena competencia del día domingo.

En la sexta del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional tendrá el compromiso con la yegua Yarel pues viene de llegar segunda en su última actuación del pasado 23 de enero.

-Es una yegua que viene de reaparecer luego de tres semanas y efectivamente llegó segunda y fue una excelente carrera. Se la ganó la norteamericana (Practical Vale (USA)). La yegua se mantiene en buena condición. Sin embargo. Creo que es un número puesto para esta primera válida del 5y6.

Trainer culmina sus compromisos en la conocida carrera de los acumulados, la sexta válida con la cincoañera Alana que reaparece luego de 63 días sin correr.

-Una yegua que anda bastante bien. Reaparece luego de un corto paro. Sus aprontes han sido muy llamativos y no la dejen fuera de las combinaciones porque va a hacer una excelente carrera.