Se confirma lo peor de Ter Stegen: el alemán pasará por el quirófano

Ter Stegen tenía un plan trazado para el resto de temporada, que no era otro al de ganarse con Alemania su titularidad para el Mundial 2026 

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 11:45 am
La llegada de Ter Stegen al Girona fue sorpresiva para algunos, pero en otros fue una jugada ilusionante del alemán, que buscaba regresar a la acción continua y ganarse un lugar en la valla de Alemania para el Mundial 2026.

Sin embargo, el plan se vino abajo por la pesadilla que ha venido atravesando el guardameta en los años más recientes: las lesiones. Incluso, ahora el veterano futbolista tendrá que pasar nada más y nada menos que por el quirófano. 

El propio Girona confirmó esta vía en un comunicado compartido este 4 de febrero, en la que detallaron que será intervenido este viernes del isquiotibial izquierdo, aunque precisaron que: "el tiempo de baja se concretará tras la operación".

"Marc-André ter Stegen será operado este viernes de la lesión que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda en el partido ante el Real Oviedo. Después de la intervención, se determinará el tiempo de baja", apuntó el escrito.

Ter Stegen había llegado pisando fuerte

Desde su arribo a la oncena gironíes desde el club se le trasladó la confianza, sobre todo en su estatus top, que logró ganarse después de más de 10 años defendiendo los colores del FC Barcelona y ganando títulos con los azulgranas.

"Eres un líder. Nos darás mucho", dijo el propio Míchel al portero tan solo llegar a la instalaciones del club, lo que significaba un mensaje poderosísimo de la institución. 

A su vez, la otra gran demostración de esta dirección se dio cuando el técnico vallecano sin pensárselo dos veces le dio la titularidad de inmediato y en su debut contra Getafe salvó un punto (1-1) con una parada en el último suspiro del partido.

Ahora Ter Stegen tendrá que volverse a reponer de este mazazo y recuperar su mejor versión, mientras la temporada avanza y su vínculo con Girona -por los momentos- solo es hasta final de la campaña, cuando termine la cesión.

 

 

