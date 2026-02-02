Ter Stegen sufre una nueva lesión y peligra su participación en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La aventura de Marc-André ter Stegen en el Girona FC ha sufrido un revés dramático apenas dos semanas después de su llegada.

El guardameta alemán, que buscaba en Montilivi los minutos que le faltaban en el FC Barcelona, ha caído lesionado tras el encuentro disputado este fin de semana ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, partido que perdieron por la mínima (1-0).

Sigue cuesta abajo

Tras las pruebas médicas realizadas este lunes, se ha confirmado que Ter Stegen sufre una lesión grave en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Las primeras exploraciones sugieren un panorama poco alentador.

Se habla de al menos dos meses fuera de los terrenos de juego. Los servicios médicos están evaluando si la afectación del tendón requiere cirugía, lo que podría poner fin a su temporada y a sus esperanzas de llegar en plenitud al Mundial 2026.

En lo que va de campaña (entre los dos clubes donde ha jugado) acumula apenas tres partidos y ha recibido dos goles en contra.

¿Regreso prematuro a Barcelona?

La noticia ha sacudido tanto a Girona como a Barcelona. Al tratarse de una cesión realizada en este mercado invernal, la gravedad de la lesión ha abierto un abanico de posibilidades legales y deportivas.

El conjunto "Gironins" se plantea romper el préstamo de mutuo acuerdo para liberar una ficha y buscar un sustituto de urgencia antes de que cierren los flecos del mercado.

El ex guardameta del Borussia Mönchengladbach se marchó cedido al Girona el pasado 20 de enero buscando la titularidad que perdió en el Barça ante la irrupción de Joan García. Tras solo dos partidos disputados (Getafe y Oviedo), esta nueva lesión muscular vuelve a frenar su carrera.