MLB: Ronald Acuña Jr. apunta año inolvidable con múltiples marcas a la vista en 2026

Aunque comenzó tarde la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. terminó como uno de los bateadores más destacados de los Bravos de Atlanta, presentación que buscará consolidar en la venidera campaña y meter a su equipo nuevamente en los Playoffs.

La "Bestia" tendrá la oportunidad de regresar a su mejor versión y posicionarse como el jugador venezolano de mayor relevancia en la actualidad de Las Mayores. Para ello, el de La Sabana intentará conseguir trío de marcas redondas que tiene en la mira para la próxima edición.

El patrullero está muy cerca de alcanzar tres hitos emblemáticas en una misma temporada: llegar a los 200 cuadrangulares, superar los 1.000 hits y alcanzar las 500 carreras impulsadas, un hito que lo colocaría en un grupo muy selecto dentro de las Grandes Ligas.

Cifras redondas de Ronald Acuña Jr. para MLB 2026

A 14 jonrones de los 200

A 41 remolcadas de los 500

A 87 hits de los 1,000

Actualmente, Acuña Jr. acumula 186 jonrones, 913 hits y 459 carreras empujadas, números que reflejan su impacto ofensivo y su constancia a lo largo de su carrera. Si mantiene su nivel habitual, todo apunta a que este año podría ser histórico tanto para él como para el béisbol venezolano.

Después de convertirse en el primer toletero de todos los tiempos en registrar 40 cuadrangulares y 70 bases robadas en una sola temporada, el pelotero venezolano quiere seguir construyendo su legado y afincan su trayectoria en MLB, que podría en un futuro a largo plazo con una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown. Antes de afrontar una nueva edición de la Gran Carpa, el guardabosque ya está confirmado para representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.