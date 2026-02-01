Un nuevo comienzo: Los Angels le dan una oportunidad a José Siri

Suscríbete a nuestros canales

Tras una temporada 2025 que rozó lo catastrófico en Queens, el jardinero dominicano José Siri ha encontrado una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Will Sammon, de The Athletic, informó este domingo que Los Angeles Angels han llegado a un acuerdo con el patrullero bajo un contrato de ligas menores que incluye una invitación a los entrenamientos de primavera.

Los detalles del acuerdo en Anaheim

Aunque el pacto inicial no garantiza un lugar en el roster de 26, el incentivo económico es claro: según Jon Heyman de The New York Post, Siri percibirá 1.6 millones de dólares si logra convencer al cuerpo técnico de los Angels y ganarse un puesto para el Día Inaugural. Para Anaheim, es un movimiento de bajo riesgo y alta recompensa, apostando por la velocidad y el alcance defensivo de un jugador que, hasta hace poco, era considerado un defensor de élite.

Crónica de un naufragio en Nueva York

La historia de Siri con los Mets fue, en retrospectiva, un "fracaso rotundo". Adquirido desde los Rays de Tampa Bay en noviembre de 2024 a cambio del lanzador Eric Orze, Siri estaba llamado a ser el ancla defensiva del jardín central. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado.

Apenas un mes después de iniciar la campaña 2025, el 21 de abril contra los Atléticos, sufrió una fractura de tibia izquierda que lo mandó a la lista de lesionados de 60 días. Su ausencia se prolongó por cuatro meses, destruyendo cualquier ritmo ofensivo que pudiera haber construido.

Cuando finalmente fue activado el 9 de septiembre, su rendimiento fue un espejismo:

Promedio de bateo: .063 (apenas 2 hits en 32 turnos).

.063 (apenas 2 hits en 32 turnos). Desempeño: Fue designado para asignación el 24 de septiembre, terminando su ciclo en Flushing con más pena que gloria antes de declarar su agencia libre.

Mirada hacia el 2026

Con la firma de Siri por los Angels, ambas partes buscan pasar página. El jardinero intentará demostrar que sus piernas aún tienen el fuego necesario para cubrir los jardines del Angel Stadium junto a Mike Trout.