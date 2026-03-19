Los Premios Oscar fueron un fracaso en audiencia

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La edición 98 de los Premios Oscar, celebrada el pasado 15 de marzo, ha dejado un sabor agridulce en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. A pesar de apostar todo con Conan O’Brien como anfitrión, las cifras de audiencia revelan un desinterés del público por la ceremonia.

Según datos publicados por Variety, la transmisión a través de ABC y Hulu alcanzó los 17.86 millones de espectadores. Aunque la cifra parece masiva, representa una baja del 9% respecto a los 19.7 millones logrados en 2025.

Este número revela un punto crítico en los últimos cuatro años, situándola en niveles no vistos desde la ceremonia de 2022. Sin embargo, en esta misma mala racha otras ceremonias en la temporada de premios han reflejado una baja audiencia.

Los Globos de Oro cayeron un 6% en audiencia, mientras que los Grammys registraron un comportamiento similar del 6%.

Los Oscar en búsqueda de nueva audiencia

A pesar de los números, la crítica y los ejecutivos han respaldado la labor de Conan O’Brien. El comediante apostó por la inclusión de la comunidad latina en Estados Unidos, integrando un fragmento en español en su monólogo.

"Cada película que nombraremos es el producto del trabajo de miles de personas que hablan diferentes lenguas. Vamos a celebrar esta noche", dijo buscando conectar con la creciente audiencia latina.

Además, para ampliar las categorías integraron a la de "Mejor Dirección de Casting", y, para la próxima edición se añade "Mejor Diseño de Especialistas", buscando reconocer el riesgo y la técnica de las escenas de acción.

En solo 2 años, los Premios Oscar llegarán a su centenario, sin embargo, están en búsqueda de reinventar su formado, conquistar nuevo público y hacer crecer sus categorías.