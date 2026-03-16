Actriz estadounidense protagoniza pelea en la alfombra roja de los Oscar 2026

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La noche del 15 de marzo de 2026 quedará marcada no solo por los ganadores de la 98.ª edición de los Premios Oscar, sino también por un momento inesperado protagonizado por la actriz estadounidense Teyana Taylor, quien fue captada en una intensa discusión.

La pelea en los Oscar 2026

Desde la alfombra roja en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, Taylor, nominada por su actuación en “One Battle After Another”, llegó rodeada de elogios por su look distintivo y presencia segura.

Su atuendo, un diseño que muchos describieron como uno de los más impactantes de la noche, la colocó en el centro del foco mediático antes de que iniciara la entrega de premios.

Sin embargo, el hecho rápidamente se transformó en un momento viral cuando un video empezó a circular en redes sociales mostrando a la actriz en medio de una acalorada discusión con un hombre durante la alfombra roja.

Teyana Taylor tuvo dos peleas

Según imágenes que se viralizaron en redes, Taylor reaccionó con furia después de que un sujeto la tocara de manera que ella consideró inapropiada en medio del tumulto entre celebridades, fotógrafos y asistentes.

La actriz, visiblemente molesta, encaró al hombre en un intercambio tan intenso que las cámaras y presentes no tardaron en captarlo.

Testimonios y clips compartidos en plataformas sociales describen cómo, en medio del empujón típico de este tipo de eventos masivos, Taylor se defendió verbalmente y exigió respeto, lo que inmediatamente encendió debates y comentarios en internet.

Distintos medios señalaron que la actriz y cantante también tuvo un breve altercado con un guardia de seguridad del evento tras sentirse “empujada” o tratada de forma irrespetuosa mientras intentaba avanzar en la alfombra o volver al grupo tras fotografías y saludos.