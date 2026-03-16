Famoso actor español debuta en los Oscar 2026 y rompe el protocolo con su look

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La edición 2026 de los Premios Oscar dejó múltiples momentos memorables en la alfombra roja, pero uno de los que más llamó la atención fue el debut del famoso actor español Manu Ríos, estrella de series como “Respira”.

Conocido internacionalmente por su trabajo en series y proyectos cinematográficos recientes, el intérprete apareció por primera vez en la gala de la Academia y lo hizo con un estilismo que no pasó desapercibido.

Manu Ríos impactó en los Oscar 2026

Lejos de optar por el clásico esmoquin que suele dominar la noche más importante del cine, Ríos decidió apostar por un look diferente que mezcló elegancia, moda contemporánea y un guiño vintage.

El actor eligió un total look de la firma francesa Saint Laurent, una casa de moda con la que mantiene una estrecha relación desde hace años.

Su presencia en la gala también sorprendió a muchos seguidores del cine, ya que el actor español continúa consolidando su carrera en proyectos internacionales, cada vez más cerca de posicionarse dentro de la industria de Hollywood.

Un estilismo que "rompió las reglas"

Uno de los detalles más comentados del look de Manu Ríos fue que decidió saltarse una de las normas no escritas de la alfombra roja de los Oscar y fue el uso de chaqueta.

El actor apareció con camisa de rayas, corbata, pantalones amplios y zapatos negros, creando una estética sofisticada pero mucho más relajada que el tradicional traje de gala masculino.

El estilismo, con un aire retro que recordaba a la moda de principios de los 2000, destacó inmediatamente entre los asistentes y fotógrafos que cubrían el evento. Para completar el conjunto, el actor añadió joyería de Cartier, incluyendo un anillo Panthère.

Aunque algunos expertos consideran que el atuendo se alejaba del protocolo clásico de la gala, otros lo interpretaron como una declaración de estilo que reafirma el creciente protagonismo de la moda en las alfombras rojas.

Su conexión con el mundo de la moda

La elección de Saint Laurent no fue casual. Manu Ríos mantiene una relación cercana con la casa de moda y ha participado en diversos eventos y desfiles de la firma.

De hecho, semanas antes de su aparición en los Oscar, el actor asistió al desfile de la colección otoño-invierno 2026-2027 de la marca en París, reafirmando su presencia dentro del circuito internacional de la moda.

A lo largo de los últimos años, el intérprete ha sido considerado uno de los actores europeos con mayor proyección en el universo fashion, convirtiéndose en un invitado habitual en pasarelas y eventos de lujo.