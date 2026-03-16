Karol G imparable y sensual en la fiesta de los Premios Oscar 2026

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Karol G es una de las cantantes latinas más importantes estando presente en las celebraciones de la música y el cine más conocidas, como el After Party de los Premios Oscar 2026. La estrella paisa posó en la red carpet luciendo sensacional con un vestido en color plateado.

La belleza de la estrella antioqueña

La ganadora de un premio Grammy dejó al descubierto sus piernas y hombros con el traje, que entalló a la perfección su trabajada silueta.

Carolina Giraldo Navarro, posó muy sensual y con un estilo internacional, lo que demuestra como su imagen ha cambiado desde sus inicios en su natal Medellín, Colombia.

Para la popular fiesta que ofrece la revista Vanity Fair, Karol deslumbró con la pieza firmada por la casa de moda París Ashi Studio.

Una karol diferente

Pero no solo fue el vestido plateado y con pequeño corsé, el que se llevó toda la atención, el corte de cabello que ha lucido la cantante en los últimos meses la hizo ver sensacional con ondas muy naturales.

Karol que este 2026 se presentará en el festival de Coachella, llevó su look con mucha sonrisa y mirada seductora, encantado a los internautas por ver a una estrella hispana brillando en la ceremonia más importante del cine de Hollywood.