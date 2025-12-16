Karol G dejó sin palabras a sus fans tras mostrar su nuevo look

Suscríbete a nuestros canales

La reina del reggaetón y una de las artistas latinas más influyentes de la escena musical, Karol G, vuelve a sorprender al mundo con un radical cambio de look en su cabello, justo cuando el año está por terminar y muchos especulan sobre nuevas etapas en su vida personal y profesional.

Su decisión no solo ha generado miles de reacciones en redes, sino que ha encendido rumores sobre posibles nuevos comienzos que involucran a su pareja Feid, de quien dicen tiene un tiempo separada, aunque esto no ha sido ni confirmado ni desmentido por sus protagonistas.

El nuevo estilo de Karol G que sorprendió a todos

El pasado fin de semana, Karol G compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con un corte de cabello mucho más corto, a la altura de los hombros, dejando atrás su habitual melena larga.

La sorpresa fue aún mayor cuando la artista reveló que ella misma se cortó el pelo durante sus vacaciones en Hawái, sin estilistas alrededor, pues, fue un viaje que realizó por un mes para despejarse de toda la carga que significa ser una de las estrellas más reconocidas.

“Me corté el pelo yo misma, aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”, escribió ‘La Bichota’ junto a las imágenes, donde incluso se ve el cabello que quedó sobre el suelo como prueba del momento.

Interpretación en redes sociales

El nuevo look no solo revolucionó a los fans, sino que también desató una ola de especulaciones entre internautas y fanáticos. Algunos aseguran que este corte podría reflejar un cierre de ciclos y un nuevo comienzo para la cantante de “Tu perfume”.

Otros fueron más allá y vincularon el cambio de imagen con rumores de una posible ruptura amorosa o transformación emocional, ya que en redes se ha rumorado que la artista podría estar viviendo una etapa de transición tras un año socialmente movido.

Más allá de las interpretaciones sentimentales, el estilo de Karol G ha sido elogiado por la crítica de moda y belleza. El corte, un bob estilizado a la altura del cuello pero con un aire juvenil y desenfadado, le da un toque más fresco y natural.