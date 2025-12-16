WBC: República Dominicana y su explosiva alineación para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana es uno de los serios candidatos a ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Cuentan con un talento inconmensurable de peloteros que son líderes en Grandes Ligas; al juntarse en la misma alineación son una constelación de estrellas explosivas ofensivamente.

Con peloteros estelares como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr o Fernando Tatis Jr; el cuadro de Dominicana luce como una de las grandes favoritas para ganar el Clásico Mundial. Desde el catcher, hasta el último jardinero son peloteros líderes y protagonistas en sus respectivos equipos.

De hecho, la alineación es tan potente que podrían juntar a un bateador de contacto seguido de uno de poder. Algo que quizás solo puede replicar los Estados Unidos si van todas sus estrellas; aún así, el cuadro de República Dominicana se muestra muy sólido para ganar su segundo Clásico.

Posible alineación de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

República Dominicana cuenta con un grupo de peloteros excepcionales. Sin embargo, es importante indicar que hay jugadores como el caso de Rafael Devers que se quedarán fuera del Clásico Mundial de Beisbol 2026 porque se centrarán en sus equipos de Grandes Ligas.

Alineación de dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026:

C: Yainer Díaz

1B: Vladimir Guerrero Jr

2B: Ketel Marte

SS: Geraldo Perdomo

3B: José Ramírez

OF: Juan Soto

OF: Julio Rodríguez

OF: Fernando Tatis Jr

DH: Junior Caminero - Manny Machado

P1: Sandy Alcántara

P2: Freddy Peralta

P3: Luis Castillo

P4: Cristopher Sánchez

P5: Framber Valdez

Peloteros ausentes de República Dominicana para el Clásico

Elly De La Cruz, Teoscar Hernández y Rafael Devers son tres de los peloteros principales que se bajaron del Clásico Mundial. Quieren centrarse en sus respectivos equipos y en la temporada 2026 de Las Mayores.