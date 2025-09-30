MLB: ¿Cómo fue la temporada de Rafael Devers?

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2025 fue un duro golpe para Rafael Devers, quien se vio atrapado en un bache ofensivo pocas veces visto en su carrera.

En sus primeros 21 turnos al bate, Devers se fue en blanco, sin conectar un solo imparable, mientras que se ponchó en 15 ocasiones. Este complicado inicio podría haber descarrilado la temporada de cualquier otro jugador, pero Devers demostró su carácter y resiliencia. En lugar de sucumbir a la presión, se recuperó para terminar la temporada con números que reflejan su consistencia y talento de élite.

Un cierre de temporada espectacular

A pesar de las dificultades iniciales, Devers logró cerrar la campaña con un promedio de bateo de .252, un OPS (slugging + porcentaje de embasarse) de .851, 35 jonrones, 32 dobles y 109 carreras impulsadas. Estas cifras no solo demuestran su poder, sino que también solidifican su posición como uno de los bateadores más consistentes de las Grandes Ligas.

Estos números son especialmente notables si se consideran a la luz de las estadísticas de temporadas anteriores, que demuestran la regularidad de Devers a lo largo de su carrera. En esta temporada, Devers logró alcanzar varias marcas importantes:

-Sexta temporada con 30+ dobles: Devers ha demostrado consistentemente su capacidad para batear extra-bases.

-Cuarta temporada con 30+ cuadrangulares: Este logro lo ubica en una exclusiva lista de bateadores con la capacidad de conectar más de 30 jonrones por año. Según Baseball-Reference, solo 183 jugadores en la historia de las Grandes Ligas han logrado esta hazaña en cuatro temporadas diferentes o más.

-Cuarta temporada con más de 100 impulsadas: Este hito reafirma su habilidad para producir carreras en momentos clave y ser una de las principales amenazas ofensivas de su equipo. A lo largo de la historia de la MLB, solo 155 jugadores han impulsado más de 100 carreras en cuatro o más temporadas.

El desempeño de Devers en la temporada 2025 es un testimonio de su mentalidad y habilidad para superar la adversidad. Pese al mal inicio, se las arregló para sobreponerse y consolidar su estatus como un pilar ofensivo y uno de los referentes más sólidos del béisbol actual.