¡Con sorpresas en defensa! Este es el once del Real Madrid para enfrentar al Kairat

El Real Madrid se prepara para su segundo compromiso en esta Champions y Xabi Alonso no decide guardarse nada a pesar de enfrentar al débil Kairat. Después de viajar a más de 6,000 kilómetros, los merengues estarán en busca de su segunda victoria en la presente temporada de la UEFA Champions League.

Será un duelo sin precedente para la Casa Blanca, ya que afrontarán este desafío en Kazajistán, siendo la primera vez en su historia que juegan un compromiso oficial por la competición europea. Pese a que en los papeles, el equipo kazajo pinta como uno de los más flojitos en la vigente campaña, el conjunto blanco saltará a la acción con su equipo de gala, en la jornada de este martes 30 de septiembre.

Además de vencer con lo justo y par de penales acertados por Kylian Mbappé, el Real Madrid intentará consolidar su candidatura al título con una victoria contundente ante los debutantes de la actual de la Champions League, que fracasaron en su estreno (4-1) ante el Sporting de Lisboa.

XI del Real Madrid vs Kairat

Courtois Raúl Asencio Dean Huijsen David Alaba Fran García Aurélien Tchouaméni Arda Guler Dani Ceballos Franco Mastantuono Vinicius Jr. Kylian Mbappé

Entre las novedades, destaca la primera titularidad de David Alaba en la temporada 2025-26, que apenas ha podido disputar 10 minutos en el presente curso con la camiseta blanca. En la zona baja, Fran García y Asensio será los encargados de conducir al equipo por los laterales y Huijsen será el acompañante de Alaba en el centro de la defensa.

Franco Mastantuono regresa a la titularidad y en la zona medular estará Ceballos junto a Tchouameni y Güler, descanso a Federico Valverde, que no aparece entre los titulares del club español. Como atacantes, Alonso tendrá Mbappé y Vinicius Jr. serán las cartas de gol de los merengues a partir del pitazo inicial desde el Ortalyq stadıon.