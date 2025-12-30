LVBP: ¿Cuántas veces Asdrúbal Cabrera ha sido expulsado en su temporada de estreno?

Suscríbete a nuestros canales

Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui trajeron candela de la buena para el play in de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); esta primera instancia de los playoffs correspondió realizarse en la sede de los aborígenes porque se ubicaron 5tos en la tabla de posiciones.

De principio a fin el partido fue cerrado, con aceptable dominio de los lanzadores; por los bengalíes su cuerpo de relevistas, mientras que por la tribu estuvo su abridor Eduardo Salazar, a quien le marcaron 1 rayita en la 3era, otra en el 4to y cuando entró a echar el resto, vino 1 más en la 6ta.

Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui en el play in

Para el 8vo, la ofensiva tigrera comenzó con Riskiel Tineo en la lomita y dio base por bolas a Yadiel Hernández, este fue sustituido por el corredor emergente, Leobaldo Cabrera, que llegó a la tercera gracias al hit de José “Cafecito” Martínez, que a su vez, fue reemplazado por otro corredor, Yorman Rodríguez.

Con Leobaldo Piña tomando turno, el cátcher Wilmer Pérez incurrió en pasbol con el que Cabrera se lanzó raudo al plato; Tineo que quedó cerca de la esférica intentó retirar a Cabrera en una jugada demasiado cerrada, sobre la misma el árbitro principal, Edwar Pacheco cantó quieto y esto motivó revisión por parte de Caribes.

Después de varios minutos de análisis, se mantuvo la decisión y esto no agradó al mánager de Anzoátegui, Asdrúbal Cabrera, irremediablemente expulsado por su reclamación.

LVBP - Asdrúbal Cabrera - Expulsiones

El contexto de ser sacado, no es novedoso para el dirigente de estreno, que ya fue mandado a las duchas el 17 de noviembre, fecha en la que con los suyos recibió a Tiburones de La Guaira, vencedores 18x15. El umpire Kenny García lo sacó durante el inning 6.

Ocurrió de nuevo el 27 de ese mes, cuando Leones del Caracas estuvo de visita. Dereck Pacheco como umpire lo expulsó en la 9na entrada. Los aborígenes prevalecieron 8x7 en 10 tramos.

Asimismo, el 8 de diciembre, durante el 8 tramo Jorge Martínez le dio de baja. Anzoátegui, que ganó 8x7, fue el anfitrión de los Navegantes del Magallanes.