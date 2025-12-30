LVBP

LVBP: Tigres se mantiene con vida y gana el primer juego del Comodín a Caribes

Los bengalíes buscarán concretar su pase al Round Robin este próximo martes

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 10:53 pm
Foto: @tigresoficiales
La Serie de Comodín inició con un choque lleno de intensidad y emociones en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, donde Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua se disputan el quinto puesto con rumbo al Round Robin. Al final, los aragüeños se triunfaron por 5 a 4 para forzar un segundo juego.

Una sufrida victoria de Tigres

Luego de dos innings completos con dominio total de ambos lanzadores, el marcador comenzó a sufrir modificaciones a partir del tercero.

En la parte alta, Gorkys Hernández bateó un rodado para doble matanza que le permitió a Jermaine Palacios pisar el home con la primera. Luego, en la baja, Hernán Pérez sacó a relucir su poder con un cuadrangular de dos rayitas.

Sin embargo, Tigres no desaprovechó un par de oportunidades a la ofensiva para tomar la delantera. En el cuarto capítulo, David Rodríguez remolcó la del empate con un doble; mientras que en el quinto, José Peraza disparó un sencillo productor.

Si bien Caribes empató en el séptimo cortesía de Balbino Fuenmayor, la visita tuvo un octavo episodio productivo. Y es que un pasbol del receptor Wilmer Pérez, seguido de un hit de Alberth Martínez, encaminaron las cosas para los de Ozzie Guillén. Ya en el noveno, Andruw Monasterio bateó un jonrón solitario para bajarle el telón al encuentro.

El próximo duelo entre Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui por la Serie de Comodín será este martes, nuevamente en el Chico Carrasquel. Cabe recordar que el ganador avanzará al Round Robin.

 

