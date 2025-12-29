LVBP: Estos son los lineups de Tigres y Caribes para enfrentarse por el Comodín

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Comodín de esta temporada 2025-2026 de la LVBP ya tiene todo listo para disputarse este lunes. En esta ocasión, Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua medirán fuerzas en el Chico Carrasquel con la misión de convertirse en el quinto clasificado para el Round Robin.

Caribes y Tigres van por todo o nada

A partir de las 7:00 pm se escuchará la voz de playball en el oriente del país, donde de ser necesario también se jugaría un segundo choque entre ambos. Pero para que esto último suceda, los bengalíes deberán ganar esta noche, ya que una derrota haría avanzar a la Tribu a la fiesta de enero.

Recordemos que la serie particular de esta 2025-2026 concluyó con cuatro victorias por bando, de las cuales tres las consiguió el elenco oriental ante su gente en Puerto La Cruz.

Lineup Caribes de Anzoátegui

Herlis Rodríguez (CF) Andruw Monasterio (2B) Hernán Pérez (1B) Balbino Fuenmayor (DH) Diego Infante (LF) Jesús Sucre (C) Romer Cuadrado (RF) Leonel Valera (3B) Antonio Piñero (SS) Eduardo Salazar (P)

Lineup Tigres de Aragua