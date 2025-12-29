LVBP: ¡Van por la clasificación! Tigres realiza cambio en su roster para el Comodín

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua ya se encuentran en Puerto La Cruz para afrontar su supervivencia en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Por cuarto vez consecutiva, los bengalíes enfrentan el Comodín para avanzar al Round Robin, en esta oportunidad, ante Caribes de Anzoátegui desde el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Antes del primer desafío en territorio oriental, los bengalíes realizaron movimientos para fortalecer su roster, en especial en el bullpen, que promete ser determinante en los venideros compromisos. Los felinos han salido airosos en cada una de sus oportunidades en Pla-In venciendo en una ocasión por partida doble a Bravos de Margarita en la edición 2022-23, siendo la primera vez que se realizó este formato.

Los dirigidos por Deolis Guerra, quien es consolidado como uno de los lanzadores más destacados en la historia de la LVBP escribiendo gran parte de su éxito con Navegantes del Magallanes, fue sacado del roster después de una presentación de altibajos, donde no sumó victorias ni derrotas, ocho ponches, WHIP de 1.31 y una efectividad de 6.75 en 10.2 entradas laboradas.

Tigres añaden a Aldry Acosta

No hay margen de error para los maracayeros y han depositado en Aldry Acosta, quien fue agregado al roster en lugar de Guerra, de acuerdo con la información de El Emergente. El relevista derecho también tuvo una presentación irregular en la vigente campaña con números de una victoria y un revés, cuatro abanicados, tres holds, WHIP de 2.06 y una efectividad de 6.75 en 10.2 innings registrados.

El diestro de 26 años estará disponible para el primer duelo ante Caribes de Anzoátegui. Los bengalíes deben vencer en la jornada de este lunes para forzar el segundo compromiso de comodín en Puerto La Cruz, mientras que, los locales solo necesitan un triunfo para clasificar al "Todos contra todos".