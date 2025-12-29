LVBP: Balbino Fuenmayor se planta entre los favoritos al MVP

Suscríbete a nuestros canales

El popular "Balbineitor" ha desplegado un poder descomunal a lo largo de toda la campaña de la LVBP. Al cierre de la ronda regular, Balbino Fuenmayor comanda el departamento de cuadrangulares con 17 estacazos, superando con creces su marca personal anterior de 11 vuelacercas. Este rendimiento no es casualidad; su consistencia lo llevó a ser nombrado "Jugador de la Semana" en tres ocasiones distintas durante el torneo, un hito inédito para un pelotero de la franquicia oriental en un mismo año.

Con un promedio de bateo de .330 y 48 carreras impulsadas, el inicialista se ha convertido en el eje central de la ofensiva dirigida por Asdrúbal Cabrera. Fuenmayor alcanzó los 96 jonrones de por vida con el uniforme de Caribes de Anzoátegui. Con este batazo, superó los 95 de la leyenda Eliézer Alfonzo, convirtiéndose en el máximo jonronero histórico de la organización. Lo más impresionante es que Balbino logró esta hazaña en menos temporadas que el "Matatán”.

¿Candidato serio al MVP?

La discusión sobre el MVP de la temporada 2025-2026 tiene nombres de peso como Jadher Areinamo, Gorkys Hernández, Wilson García y hasta Rougned Odor, pero los argumentos de Fuenmayor son sólidos. Ser el líder en cuadrangulares, escoltar los primeros puestos en remolcadas y mantener un promedio sobre .300 a sus 36 años demuestra una vigencia envidiable.

Wilson García, de los Bravos de Margarita, se posiciona como el retador más peligroso gracias a su impresionante capacidad productora, liderando la liga con 52 carreras impulsadas junto a Hernán Pérez. Mientras Balbino aporta el poder de largo metraje, García ha sido el motor de un equipo insular que ha dominado la tabla de posiciones, un factor que suele pesar considerablemente en la mente de los votantes.

Por otro lado, la figura de Gorkys Hernández con los Tigres de Aragua introduce una variante distinta en la conversación por el MVP. A sus 38 años, el jardinero central se alzó con el título de bateo con .374 en la última jornada. Liderando la liga en hits (77) y anotadas (46). Aunque no posee el poder de Fuenmayor, su rol como bujía ofensiva y su velocidad en las almohadillas lo convierten en el candidato ideal para quienes valoran el contacto y la defensa de élite. No obstante, en una liga que históricamente premia los números de poder, Balbino sigue manteniendo una ligera luz de ventaja sobre el patrullero bengalí.

Finalmente, el panorama se completa con nombres como Jadher Areinamo y Rougned Odor, quienes, por distintas razones, han cedido terreno ante el empuje de Fuenmayor. Areinamo, quien proyectaba una temporada histórica con los Tiburones de La Guaira, vio frenada su candidatura tras la revocación de su permiso por parte de los Rays de Tampa Bay, dejándolo fuera de la acción en el tramo más crítico de diciembre.

Por su parte, Rougned Odor ha tenido una campaña envidiable con el Magallanes, destacando por su liderazgo y batazos oportunos, pero sus registros totales de jonrones e impulsadas se quedan cortos al compararlos con la producción masiva de "Balbineitor".