LVBP: ¿Qué necesitan los Bravos de cara al Round Robin?

Los Bravos de Margarita fueron el primer equipo clasificado al Round Robin el 17 de diciembre al conseguir su victoria 29, triunfo que les daba el pase matemático a la fiesta de enero. Pero, el actual subcampeón de nuestra pelota dejó más dudas que certezas al entrar en una racha de seis juegos perdidos después de eso, siendo el único conjunto que no pudo celebrar en el terreno, ganando.

Los pupilos de Henry Blanco perdieron el primer lugar y por ende, la primera escogencia del draft de sustituciones en manos de los Cardenales de Lara. ¿Qué necesita fortalecer el conjunto insular para despejar esas dudas que dejó en el cierre de ronda regular?

Veamos, Bravos de Margarita dejó el peor promedio colectivo como local, con un average de .263, fueron el segundo equipo que menos carreras anotó en su casa con 140. Lo cual se podría sugerir que irían por un bateador capaz de traer carreras en el draft.

El picheo abridor

A pesar de contar con brazos sólidos como el panameño Abdiel Saldaña y el criollo Melvi Acosta, la rotación de los Bravos mostró fatiga en la última semana de diciembre. Para ganar en enero, donde se juega casi a diario, Margarita necesita un "as" probado en la liga.

La prioridad debe ser un lanzador abridor que garantice al menos cinco o seis entradas de calidad. Tras la eliminación de equipos con picheo profundo, buscar un brazo con experiencia en situaciones de presión será vital para frenar las rachas negativas y dar descanso a un relevo que ha trabajado de más en las últimas dos semanas.

Si bien Claudio Custodio ha cumplido en el rol de cerrador, el puente entre los abridores y el final del juego se vio vulnerado durante la seguidilla de seis derrotas. Los Bravos necesitan un relevista intermedio de jerarquía o un set up que pueda apagar fuegos en el séptimo u octavo inning junto a Carlos Navas.

La defensa y el bateo oportuno

Margarita terminó la temporada de sextos en bateo colectivo, impulsado por figuras como Alexi Amarista y Wilson García. Sin embargo, la capacidad de traer carreras al plato con corredores en posición de anotar disminuyó drásticamente al final de la zafra. Si en el draft queda disponible un bateador de fuerza que proteja a los referentes actuales, los Bravos no deberían dudar. Un madero zurdo adicional daría mayor equilibrio frente a los cuerpos de picheo rivales que abundan en relevistas derechos.

Más allá de los nombres, el principal reto de los Bravos es el factor psicológico. Entrar al Round Robin con seis derrotas al hilo es un duro golpe para el grupo. La adición de un jugador con experiencia en postemporadas aportará esa calma necesaria en el dugout para pasar la página de la ronda regular.