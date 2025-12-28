LVBP: ¿Qué necesita mejorar Cardenales de Lara para el Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara lo volvió a hacer. No solo terminaron en el primer lugar de la tabla por tercer año consecutivo, sino que esto significa que serán la primera organización en el draft de adiciones y sustituciones de cara a lo que será la postemporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El conjunto larense terminó la ronda regular con 56 juegos disputados y un récord de 30 ganados y 26 perdidos, siendo el único equipo con tal cantidad de triunfos. Cómo local, registraron 16 triunfos con 12 reveses y como visitantes, su balance concluyó en 14 conquistas y 14 caídas, respectivamente.

Sin embargo, uno de los aspectos que más deben tomar en consideración para esta nueva fase de la campaña debe pasar por su rendimiento ante las demás franquicias clasificadas, ya que ante cada una de ellas (Bravos de Margarita, Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes) perdieron las series particulares.

¿Qué deben mejorar los Cardenales de Lara?

Ante esta situación, si bien es cierto que culminaron en lo más alto, deben mejorar ciertos detalles para mantener el ritmo que desean en estos próximos playoffs, en los que su principal meta es defender el título de campeones.

Por esta razón, todo indica que la gerencia aprovechará su ventaja de escogencia y una de las áreas que pueden fortalecer aún más es su ofensivo. Por ende, mucho se habla de tomar a Ronald Acuña Jr. en caso de que esté disponible para jugar el Round Robin.

Otra de las áreas que, en base a sus números, deberían mejorar es su rotación abridora. En este apartado, terminaron con nueve victorias y 11 derrotas, con 5.69 de efectividad (antepenúltima en la LVBP). Además, sus lanzadores abridores fueron los que más carreras limpias registraron (142).

Sin duda alguna, Cardenales de Lara tiene una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y mejorar un roster que ya está repleto de figuras que tienen la única y exclusiva misión de ganar de esta forma, quedarse con un nuevo título dentro de la pelota criolla.