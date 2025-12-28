LVBP: Conoce las fechas clave del Round Robin 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia el título de la LVBP entra en su etapa de mayor intensidad. Tras el breve descanso de fin de año, el calendario queda definido para que la acción no se detenga en los diamantes venezolanos:

Serie del comodín (Wild Card): Se disputará entre el 29 y 30 de diciembre de 2025 . El ocupante del quinto lugar recibirá al sexto; el primero solo necesita ganar un encuentro para avanzar, mientras que el último está obligado a barrer en la carretera para obtener su boleto.

Draft de adiciones y sustituciones: Tradicionalmente pautado para el 31 de diciembre , será el momento donde los cinco clasificados elegirán refuerzos de los equipos eliminados para blindar sus rosters.

Inicio del Round Robin: La voz de play ball para el todos contra todos sonará oficialmente el 2 de enero de 2026 .

Final del Round Robin: Esta fase culminará el 21 de enero de 2026, definiendo a los dos grandes finalistas.

El formato: todos contra todos

La estructura de la semifinal se mantiene fiel a la tradición que garantiza equidad y máxima competencia: cada equipo disputará un total de 16 partidos, enfrentando cuatro veces a cada rival (dos como local y dos como visitante). En total, el Round Robin consta de 40 juegos distribuidos en un periodo de 20 días, donde la resistencia del pitcheo será la clave. Los dos equipos con el mejor registro al finalizar la jornada del 21 de enero avanzarán a la Gran Final.

Panorama de la clasificación

Tras una jornada final dramática este sábado 27 de diciembre, el cuadro de honor para enero ha quedado definido casi en su totalidad, mostrando un dominio claro de los equipos del occidente e insulares.

Los Cardenales de Lara terminaron en la cima de la tabla, asegurando el primer lugar y la primera escogencia en el Draft, seguidos muy de cerca por los Bravos de Margarita, quienes confirmaron su excelente temporada regular como escoltas. En la tercera posición se ubicaron los Navegantes del Magallanes, que bajo la gestión de Yadier Molina lograron una clasificación solvente, mientras que las Águilas del Zulia cerraron el grupo de los cuatro clasificados directos.

Por su parte, la lucha por el último cupo se definirá en la Serie del Comodín, donde Caribes de Anzoátegui (quinto lugar) parte con la ventaja de la localía y la doble oportunidad frente a los Tigres de Aragua, quienes cerraron en la sexta casilla y buscarán el milagro en Puerto La Cruz.