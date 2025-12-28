Caracas se queda sin beisbol de postemporada por sexta vez en la historia de la LVBP

La ciudad de Caracas, epicentro del beisbol profesional venezolano, vuelve a vivir un episodio doloroso: por sexta vez en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), sus dos equipos, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, quedaron eliminados en la misma campaña regular, dejando a la capital sin representación en la postemporada.
Primer antecedente en 1978-1979
La primera vez que Caracas se quedó sin béisbol de enero ocurrió en la temporada 1978-1979. En aquel entonces, la eliminación simultánea de Leones y Tiburones sorprendió a una afición acostumbrada a ver al menos a uno de sus equipos en la lucha por el título.
El cambio de siglo y dos golpes consecutivos
El segundo episodio llegó en la campaña 1999-2000, y apenas dos años después, en 2001-2002, se repitió la historia. Aquellas eliminaciones marcaron un período de transición en la LVBP, donde las novenas capitalinas no lograron adaptarse a los nuevos formatos y a la creciente competitividad de rivales como Magallanes, Zulia y Caribes.
El regreso de la sequía en 2020-2021
Tras casi dos décadas, Caracas volvió a quedar sin beisbol de postemporada en 2020-2021. La pandemia y las dificultades logísticas de esa campaña hicieron aún más dolorosa la ausencia de los equipos capitalinos en la fase decisiva.
Dos eliminaciones consecutivas en 2024-2025 y 2025-2026
La historia reciente ha sido especialmente dura para la capital. En las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, tanto Leones como Tiburones quedaron fuera de la clasificación, acumulando dos años seguidos sin presencia caraqueña en la postemporada. Este doble golpe ha encendido las alarmas sobre la planificación deportiva y la necesidad de ajustes profundos en ambas organizaciones.