Caracas se queda sin beisbol de postemporada por sexta vez en la historia de la LVBP

La ciudad de Caracas, epicentro del beisbol profesional venezolano, vuelve a vivir un episodio doloroso: por sexta vez en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), sus dos equipos, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, quedaron eliminados en la misma campaña regular, dejando a la capital sin representación en la postemporada.

Primer antecedente en 1978-1979

La primera vez que Caracas se quedó sin béisbol de enero ocurrió en la temporada 1978-1979. En aquel entonces, la eliminación simultánea de Leones y Tiburones sorprendió a una afición acostumbrada a ver al menos a uno de sus equipos en la lucha por el título.

El cambio de siglo y dos golpes consecutivos

El segundo episodio llegó en la campaña 1999-2000, y apenas dos años después, en 2001-2002, se repitió la historia. Aquellas eliminaciones marcaron un período de transición en la LVBP, donde las novenas capitalinas no lograron adaptarse a los nuevos formatos y a la creciente competitividad de rivales como Magallanes, Zulia y Caribes.

El regreso de la sequía en 2020-2021

Tras casi dos décadas, Caracas volvió a quedar sin beisbol de postemporada en 2020-2021. La pandemia y las dificultades logísticas de esa campaña hicieron aún más dolorosa la ausencia de los equipos capitalinos en la fase decisiva.

Dos eliminaciones consecutivas en 2024-2025 y 2025-2026

La historia reciente ha sido especialmente dura para la capital. En las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, tanto Leones como Tiburones quedaron fuera de la clasificación, acumulando dos años seguidos sin presencia caraqueña en la postemporada. Este doble golpe ha encendido las alarmas sobre la planificación deportiva y la necesidad de ajustes profundos en ambas organizaciones.