LVBP: Así será el último lineup de los Leones en la temporada 2025-2026

En su último compromiso

Por

Meridiano

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 06:17 pm
Foto: Cortesía
Los Leones del Caracas se preparan para recibir en el Monumental Simón Bolívar a los Tiburones de La Guaira en un juego importante, pero para las aspiraciones de los escualos, no así para los melenudos al ya estar oficialmente eliminados de la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Tiburones, con la misión de conseguir un triunfo y esperar una derrota de Tigres para forzar un juego extra el domingo en el José Pérez Colmenares de Maracay.

 

  1. Wilfredo Tovar 3B
  2. Livan Soto 2B    
  3. José Rondon LF                
  4. Aldrem Corredor 1B
  5. Leandro Cedeño DH       
  6. Orlando Arcia SS                             .
  7. Oswaldo Arcia RF            
  8. René Pinto C                    
  9. Leonel Espinoza CF
  10. Wilmer Font P

Beisbol