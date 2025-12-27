LVBP: Así será el último lineup de los Leones en la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales
Los Leones del Caracas se preparan para recibir en el Monumental Simón Bolívar a los Tiburones de La Guaira en un juego importante, pero para las aspiraciones de los escualos, no así para los melenudos al ya estar oficialmente eliminados de la temporada 2025-2026 de la LVBP.
Tiburones, con la misión de conseguir un triunfo y esperar una derrota de Tigres para forzar un juego extra el domingo en el José Pérez Colmenares de Maracay.
- Wilfredo Tovar 3B
- Livan Soto 2B
- José Rondon LF
- Aldrem Corredor 1B
- Leandro Cedeño DH
- Orlando Arcia SS .
- Oswaldo Arcia RF
- René Pinto C
- Leonel Espinoza CF
- Wilmer Font P
