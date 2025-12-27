LVBP: ¿Qué necesitan Magallanes, Águilas, Caribes, Tigres y Tiburones para asegurar su presencia en el Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional llega a su fin en la jornada de este sábado 27 de diciembre y cinco equipos mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia. Cada resultado será determinante para sus objetivos colectivos y definirá quiénes avanzan de forma directa y quiénes deberán disputar la siempre tensa serie de comodín.

Los protagonistas que pueden avanzar de forma directa son los Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui. Por su parte, Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira enfrentan escenarios distintos en su búsqueda del comodín, pero todos dependen, en mayor o menor medida, de una combinación de triunfos propios y resultados ajenos para sellar su destino en la campaña.

LVBP - Escenarios posibles para el Round Robin y Comodín

La nave turca es uno de los equipos con el panorama más claro. Si los turcos consiguen la victoria en su compromiso ante Caribes, asegurará de manera directa su clasificación al Round Robin. En caso de ser derrotados, no quedarían eliminados, pero tendrían que conformarse con disputar la serie de comodín en condición de local.

"La Tribu” también depende principalmente de sí mismo. Una victoria ante Águilas del Zulia le garantiza el pase directo al Round Robin. Si no logra ganar, deberá esperar que Magallanes pierda para quedarse con ese boleto directo. De no darse esa combinación, el conjunto oriental jugaría el comodín en casa.

El combinado aguilucho se presenta en un escenario muy similar al de Caribes. Si derrota a los orientales, clasifica de forma directa al Round Robin. En caso contrario, deberá ligar una derrota de Magallanes para asegurar ese pase. Si ninguno de esos factores se concreta, el equipo rapaz disputará el comodín como local.

Más abajo, los aragüeños tienen un camino más sencillo. Una victoria en su último encuentro le asegura automáticamente un cupo en la serie de comodín, sin importar lo que haga Tiburones de La Guaira. Esa condición les permite a los bengalíes depender exclusivamente de su desempeño.

Por último, el conjunto guairista, por su parte, es el equipo más comprometido. Está obligado a ganar su juego ante Leones y, además, necesita que Tigres pierda para forzar un encuentro extra que defina quién se queda con el último boleto al comodín. Si ambos equipos pierden, Tigres se quedará con ese lugar.

Finalmente, con tantos escenarios posibles, la jornada promete emociones hasta el último out, reflejando la paridad y el drama característico que se vive año tras año en la pelota criolla.