LVBP: José “Cafecito” Martínez superó a David Concepción en este renglón ofensivo

La principal figura de los Tigres de Aragua volvió a hacer historia. José “Cafecito” Martínez no solo fue clave en la victoria del pasado viernes 26 de diciembre ante los Bravos de Margarita, sino que alcanzó una cifra impactante que, al mismo tiempo, le permite superar a una de las leyendas más grandes que han pasado por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En dicho encuentro, siendo este el penúltimo de la temporada regular para ambas organizaciones, Martínez se fue de 3-2 con el madero, aportando solidez a la alineación aragüeña y con un turno clave en el noveno inning. Más allá del resultado colectivo, su rendimiento individual captó la atención de fanáticos y especialistas, ya que uno de sus batazos quedó registrado en los libros históricos de la pelota criolla.

El experimentado toletero de 37 años conectó el doble número 115 de su carrera en la LVBP, una cifra que le permitió superar nada menos que al mítico David Concepción (114) en ese apartado estadístico. La marca consolida a Martínez como uno de los bateadores más productivos en cuanto a extrabases se refiere, demostrando constancia a lo largo de múltiples temporadas como activo.

José “Cafecito” Martínez deja en el camino a Concepción

Superar a una leyenda como Concepción le da un valor especial al logro y, por si fuera poco, lo consigue en la que será su última campaña como profesional, luego de anunciar su retiro como pelotero profesional el pasado 19 de diciembre.

No se trata solo de un número, sino de la confirmación de una trayectoria marcada por la disciplina ofensiva, el talento y la durabilidad y compromiso de mejorar todos los días en una de las ligas invernales más importantes de este deporte.

A sus años de experiencia, “Cafecito” continúa siendo una pieza clave para los Tigres de Aragua, aportando liderazgo dentro y fuera del terreno. Su presencia en la alineación ha sido vital para que los dirigidos por Oswaldo Guillén sigan en la lucha por entrar a la postemporada.

Esta actuación se suma a una temporada en la que Martínez ha sabido responder en momentos importantes a pesar de no estar en óptimas condiciones físicas, reafirmando su nombre entre los bateadores más respetados de la LVBP y de calibre MVP.

Finalmente, con registros como este, José “Cafecito” Martínez no solo acumula estadísticas, sino que fortalece su legado dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional; cada uno de sus logros adquiere un significado especial para una afición que lo vio consolidarse con el pasar de los años.