Daniel Sarcos atraviesa por luto doloroso: “Hoy mi corazón está de duelo”

El animador venezolano Daniel Sarcos se llena de luto por la muerte de Renato Aguirre, quien falleció a los 78 años; la noticia fue confirmada por el Instituto Municipal de la Gaita.

Querido por su aporte a la música zuliana, el compositor era conocido como el “Poeta Diamantino”, con piezas emblemáticas en honor a la virgen como “Sagrada dama de El Saladillo” y “La Elegida”, canciones que han trascendido.

“Hacemos llegar nuestras condolencias a toda su familia y allegados, por tan triste e inesperada pérdida. Deja un legado imborrable en el tiempo”, escribió el Instituto en sus redes sociales.

Por ahora se desconocen las causas que llevaron a la muerte al compositor Renato Aguirre, sin embargo, las condolencias de quienes crecieron con el ícono musical no han cesado.

Daniel Sarcos llenó de luto

A través de una publicación en Instagram, Daniel Sarcos expresó su sentir por la triste pérdida, honrando la memoria de Renato, a quien admiraba a pesar de haber coincido pocas veces.

“Hoy mi corazón está de duelo, nos dijo hasta pronto uno de los más grandes exponentes de la Zulianidad”, escribió el presentador. Además, agregó la eminencia que fue para todos los zulianos y músicos de la región.

“Coincidimos muy pocas veces, pero lo conocí a través de todos los grandes amigos que tuvimos en común, el Zulia , Venezuela y el folklore tendrá siempre en ti a un gran representante. Estoy seguro que la Virgen de Chiquinquirá y tu hermano, el monumental Ricardo te están recibiendo agradecidos por tantos versos y devoción. Hasta siempre Renato Aguirre, hasta siempre diamantino”, destacó para finalizar.