Serie de Las Américas: Venezuela suma su tercer lauro

Suscríbete a nuestros canales

Después de caer en su debut, los Navegantes del Magallanes, están enrachados y en la jornada dominical, efectuada en el estadio Jorge Luis García Carneiro (Fórum La Guaira), acaban de sumar su tercera victoria en fila.

Los representantes de la Liga Venezolana hicieron gala de su poder, para superar cómodamente a la novena de Nicaragua, con marcador final de 7 carreras por 2, apoyados en tres cuadrangulares y una gran labor de los lanzadores.

Resumen:

Todas las carreras de los venezolanos, quienes jugaron como visitantes en este duelo, llegaron en el primer cuarto del compromiso. Hernán Pérez trajo las dos primeras con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada.

En el segundo tramo, le tocó a Aldrem Corredor demostrar su fuerza con un enorme bambinazo por todo el centro, también de dos rayitas y Renato Núñez, siguió el mismo ejemplo, para concretar un "back to back".

Asimismo, acumularon dos más en el tercer inning, una producto de un doble de Ángel Reyes y la otra, gracias a un fly de sacrificio de Wilfredo Tovar. Por su parte, el pitcheo hizo su trabajo, tras limitar a la ofensiva de Nicaragua a solamente dos anotaciones, una en el segundo y la otra en la baja del cuarto episodio, con un jonrón solitario de Óscar Campos.

¿Cómo queda Venezuela con este resultado?

De esta manera, los representantes venezolanos quedaron con balance 3-1, manteniéndose en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, Nicaragua se va al sótano con récord de 1-3.