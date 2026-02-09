Farándula

Super Bowl LX: Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos

El deportista y la modelo se han visto unidos en la justa deportiva más importante de Estados Unidos 

Por

Elvis González
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 09:04 pm
Super Bowl LX: Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos
Kim Kardashian y Lewis Hamilton / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl 2026 no solo es para hablar del partido que están disputando los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también de la aparición de Kim Kardashian y Lewis Hamilton, que ha dejado a todo el mundo impactado.

NOTAS RELACIONADAS

Junto en el Super Bowl

En la imagen aparece Kim luciendo radiante, sentada al lado del piloto automovilismo británico, que la mira con gran sonrisa.

El encuentro causa múltiples comentarios en las redes sociales, ya que hace algunos días corrió rumores en los medios de un posible romance.

Las cámaras del Levi's Stadium de Santa Clara, California, han retractado a la perfección a la socialité y el campeón mundial de la Fórmula 1, quienes no han confirmado nada. 

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Bad Bunny Super Bowl Seattle Seahawks kentucky oaks
Domingo 08 de Febrero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula