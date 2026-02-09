Super Bowl LX: Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl 2026 no solo es para hablar del partido que están disputando los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también de la aparición de Kim Kardashian y Lewis Hamilton, que ha dejado a todo el mundo impactado.

Junto en el Super Bowl

En la imagen aparece Kim luciendo radiante, sentada al lado del piloto automovilismo británico, que la mira con gran sonrisa.

El encuentro causa múltiples comentarios en las redes sociales, ya que hace algunos días corrió rumores en los medios de un posible romance.

Las cámaras del Levi's Stadium de Santa Clara, California, han retractado a la perfección a la socialité y el campeón mundial de la Fórmula 1, quienes no han confirmado nada.