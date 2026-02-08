Super Bowl LX: Charlie Puth canta el himno nacional en el Levi's Stadium

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor, Charlie Puth, emociona a todos los presentes en el Levi's Stadium, cantando el himno nacional de Estados Unidos.

Charlie brillando

Todos los presentes en el recinto y jugadores de los New England Patriots y los Seattle Seahawks, de pie escuchando el “The Star-Spangled Banner”.

Un increíble despliegue de aviones y la bandera de Estados Unidos en el campo de juego, es parte de la increíble presentación, que marca el comienzo del partido.

Recordemos que Bad Bunny será el encargado del medio tiempo, en el que repasará los éxitos más grandes de su carrera musical.

El juego se puedo ver a través de Meridiano Televisión, señal abierta.