¡OMG está de vuelta! Oscar Manuel González logra su primera victoria en la temporada

Oscar Manuel González, quien firmó una pasantía de una década en Estados Unidos, donde consiguió 206 victorias, esta temporada decidió retornar a Venezuela para continuar con su profesión a tiempo completo, y así consigue su primera victoria de la temporada en este primer cartiero de la 2026.

Este domingo, el hipódromo La Rinconada, desarrolla la sexta reunión del primer meeting presentó su programación de 11 competencias que incluyó una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) y un 5 y 6 nacional, que promete dividendos.

Primera victoria de Oscar Manuel González

Un triunfo que no tardó mucho en esperarse. Oscar M. González, con experiencia comprobada en nuestro país, solo necesitó una semana para tomar el timing y conseguir esta importante victoria que rompe el celofán de la presente campaña.

Oscar, ya fue ganador recientemente en La Rinconada, cuando fue contratado por los propietarios del ejemplar mexicano Iniesta, flamante ganador del Clásico Internacional del Caribe, celebrado en la temporada 2022. Triunfo que llegó con Paco López.

Hoy, vuelve a visitar el parque de vencedores en La Rinconada, con el ejemplar Fairtale, propiedad del Stud “Andrea Stable I” con la conducción de Robert Capriles, quien se exigió al máximo sobre el lomo de la hija de Champlain para conseguir su primera victoria en la segunda presentación.

FairTale, agenció crono de 68”4 para la distancia de 1.100 metros.