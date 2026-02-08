Único triple coronado: El jinete venezolano José Villalobos fue homenajeado este sábado en el V Centenario

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo V Centenario fue celebrada con seis carreras en las que el jinete venezolano José Villalobos sumó dos victorias, ambas con el también entrenador criollo Germán León. Ambos homenajeados por las autoridades del Quinto ubicado en República Dominicana.

José Villalobos recibió homenaje tras victorias

La primera victoria de ambos profesionales, José Villalobos (jinete) y Germán León (entrenador), se produjo en la tercera carrera con el ejemplar Golden Trebol, un macho de nueve años que vistió los colores del Establo Doña Bella, que suma su segunda victoria en la temporada y de manera consecutiva entre sus presentaciones.

Luego, en la quinta carrera que se corrió, la condicional especial de “Orientación Deportiva”, esta misma yunta visitó el parque de vencedores con el ejemplar veterano Counsellor, que fue representante de República Dominicana en la Copa “Confraternidad del Caribe” en el 2022.

Es importante recordar que José Villalobos es el único jinete venezolano en conseguir una triple corona fuera de Venezuela. Esta la alcanzó en 2020 con el ejemplar Huracán P. Villalobos, de 27 años, se radicó en este circuito desde 2019.