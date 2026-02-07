Novio de Kylie Jenner captado saliendo de un hotel con una actriz ¿Infidelidad?

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del actor Timothée Chalamet se encuentra en el foco de comentarios tras ser capturado saliendo de un hotel en París con una actriz. El joven ganador del Globo de Oro, estaba con unos lentes negros, cuando fue detectado por los fotógrafos.

Amor de Jenner y Chalamet

La mujer que iba con el joven tenía un suéter negro y quedando impactada al darse cuenta de tantos fotógrafos capturando el momento.

Recordemos que Chalamet, lleva varios años de relación con Kylie Jenner, presumiendo su amor por diversos lugares, entre ellos, los Globos de Oro en Los Ángeles, donde él le declaró amor y respeto.

¿Quién era la actriz?

La mujer que estaba con el artista de 30 años, es una actriz francesa identificada como Anamaria Vertolomei, de 26 años.

El intento de la actriz de esquivar las cámaras y los fotógrafos han despertado una ola de comentarios, sobre si estaría en el medio de la relación de Chalamet con la empresaria estadounidense.

Anamaria que ha participado en películas como “Happening”, no ha declarado hasta el momento la reunión que sostuvo con el artista, quien está nominado al premio Oscar como Mejor Actor.

Kylie tampoco ha dado declaraciones sobre el encuentro de su amor con otra mujer.