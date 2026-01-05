Farándula

Globos de Oro 2026: Fecha para la celebración del cine y la televisión

La gala brindará lo mejor para premiar a las películas más importantes de Hollywood en 2025 

Elvis González
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 05:15 pm
Golden Globos / Cortesía
El 2026 llega con la temporada de premios más importante y esperada, siendo la segunda gala Los Globos de Oro en Estados Unidos. La celebración será la número 82 que se realizará para premiar a lo mejor del cine de Hollywood.

La Asociación de Prensa Extranjera serán los encargados de evaluar y entregar los galardones dorados a diversos ganadores, en nominaciones importantes como la de Mejor Actor y Actriz, Mejor Película Dramática, Mejor Guion y Mejor Película Animada

Fecha para la gala

Será el próximo 11 de enero que se realizará la ceremonia en vivo y directo desde el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

La gala se podría ver en todo el mundo a través de la señal de CBS y Paramount+ Estados Unidos, con la animación de la comediante y presentadora estadounidense Nikki Glaser.

Los Globos de Oro marcará el comienzo de la temporada de premios 2026, para luego dar paso a otras galas como los Grammy, BAFTA de la Academia Británica, Premios Goya y el 15 de marzo con el popular e importante entrega de los Oscar.

Lunes 05 de Enero de 2026
