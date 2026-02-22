Bad Bunny honra la memoria de Willie Colón en su concierto

Suscríbete a nuestros canales

Willie Colón ha sido inspiración de muchos artistas no solo en el género de la salsa, sino también se ha extendido a otros. Bad Bunny brindó unas palabras a la leyenda de la salsa, durante su último concierto en Brasil.

Con mucho pesar, el “Conejo Malo” se enteró de la muerte de la leyenda y decidió pausar unos minutos su presentación para honrar la memoria de Willie Colón. En medio de gritos y aplausos, expresó la admiración por su música y reconoció el legado que deja en los jóvenes músicos.

"Hoy falleció una de las leyendas que contribuyó a este hermoso y legendario género. Así que, en nombre mío y de Los Sobrinos, le deseamos paz a Willie Colón. Mucha fuerza a su familia. La inspiración de tantos de estos grandes músicos que dejaron su huella en esta tierra nunca morirá mientras haya jóvenes talentosos como los que están aquí, manteniendo viva la música, la salsa y todos los ritmos caribeños”, comentó

Bad Bunny y Willie Colón juntos

En su último trabajo discográfico “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny hace referencia al intérprete de “Gitana” en un verso de la canción “Nuevayol”. “Willie Colón, me dicen el malo / ey / porque pasan los años y sigo dando palos”, se escucha.

Además, el cantante tuvo un breve cameo en el video musical en la escena de la boda, un junte que pasará a la historia.

Muerte de Willie Colón, leyenda de la salsa

Por la mañana del 21 de febrero anunciaron la muerte de Willie Colón a los 75 años. Según fuentes el salsero estaba recluido en un hospital de Nueva York por graves problemas respiratorios.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, se lee en el comunicado de Facebook.